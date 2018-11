Průlom v dobývání Marsu? Sonda InSight jde na přistání, v NASA ani nedýchají

Přistání blízko marsovského rovníku v rovinaté oblasti Elysium Planitia se předpokládá kolem 21:00 SEČ. Na potvrzení toho, zda celý manévr sestupu a dosednutí - včetně odhození tepelného štítu, správného rozevření speciálního padáku, vysunutí tří přistávacích vzpěr a zážehu brzdících motorů - byl úspěšný, bude muset řídící středisko na Zemi chvíli počkat. Proto také NASA oznámila, že tisková konference po přistání se nebude konat dříve než ve 23:00 SEČ.

O tom, že zdárné přistání na Marsu zdaleka není zaručené, svědčí statistiky. Úspěšných misí s přistáním bylo doposud jen 40 procent. O obtížnosti dostat zařízení na povrch sousední planety se přesvědčila i Evropská kosmická agentura (ESA), jejíž sonda Schiaparelli se v roce 2016 vinou selhání počítače zřítila.

It's time for a 🙌 TOUCHDOWN! No, we're not talking about the #Thanksgiving day games, but rather our @NASAInSight mission is on course for a touchdown with a #MarsLanding on Monday, Nov. 26. Learn about how the mission is on track to make this touchdown: https://t.co/W1SFkUNCkV pic.twitter.com/Enwf6tsDXn