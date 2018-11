NASA si po sedmi hodinách oddychla: Sonda InSight na Marsu otevřela solární panely

InSight je vůbec prvním aparátem určeným k seizmickému průzkumu Marsu a v pondělí po více než půlročním letu úspěšně přistála na rudé planetě.

Informace o otevření solárních panelů přišla sedm hodin po přistání, uvedla NASA. Správné rozevření panelů je důležité pro zásobování sondy elektrickou energií.

Our Mars Odyssey orbiter phoned home, relaying news from @NASAInSight indicating its solar panels are open & collecting sunlight on the Martian surface. Also in the dispatch: this snapshot from the lander's arm showing the instruments in their new home: https://t.co/WygR5X2Px4 pic.twitter.com/UwzBsu8BNe