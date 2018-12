Avatar není sci-fi. Těmito technologiemi z filmu už dnes lidstvo disponuje

Asi každý, kdo někdy Avatara viděl, si jistě pamatuje bojového robota, který figuruje v jedné ze závěrečných akčních scén filmu. Lidem podobná konstrukce, ve které její operátor sedí a zároveň ji řídí, však není zase takovou fikcí, jak by se mohlo zdát. Ve skutečnosti již podobný robot existuje.

Jihokorejská společnost Hankoon Mirae začala v roce 2014 pracovat na prototypu stroje s názvem Method. V roce 2017 pak představila vylepšenou verzi s názvem Method 2. Tento robot měří čtyři metry, váží více jak 1,5 tuny a jeho vývoj stál 100 milionů dolarů. Mechanické ruce reagují na pohyby operátora, jediný podstatný rozdíl je v tom, že chůzi robota zatím ovládají na dálku další technici. To však plánuje firma do budoucna změnit. Stroj by mohl být časem využíván pro záchranářské práce nebo v obranném průmyslu.

zdroj: YouTube

Pamatujete si na obrovské buldozery a nákladní vozy, které ve filmu drtily pod svými pásy Pandorskou přírodu? I v tomto případě již lidé vyvinuly funkční prototypy. Obrovské nákladní vozy se, především v těžařském průmyslu, využívají již dlouho. Zatím však mají kabinu, ve které sedí řidič, přestože část provozu probíhá automatizovaně.

Jedním z průkopníků v oboru je japonská společnost Komatsu. Její nejnovější vyvíjený model je možné řídit pomocí dálkového ovladače. Nákladní vozidlo, které na délku měří 15 metrů a dokáže uvézt náklad o hmotnosti 250 tun, nemá žádnou kabinu. Prototyp stroje představila společnost v roce 2016 a skutečně velice připomíná ty z Cameronova filmu.

Atmosféra na filmové Pandoře není k lidem, z důvodu vysoké koncentrace plynů, přátelská. Proto musí používat k dýchání přístroje, které jsou ve filmu nazývané „Exopacks“. Nejedná se však o klasické dýchací přístroje, které dnes používají například potápěči nebo hasiči. Filmové zařízení nevyužívá kyslíkové bomby, ale spíše filtruje vzduch tak, aby byl pro lidi dýchatelný.

Podle stránek Listverse.com však ani takové zařízení není hudbou vzdálené budoucnosti. Izraelská společnost Like-A-Fish Technologies v roce 2001 vytvořila přístroj, který filtruje vzduch z mořské vody. Potápěč tak není závislý na zásobě kyslíku v nádrži, omezuje ho pouze limitovaná výdrž baterie dýchacího systému. Výzkumníci však dále pracují na vylepšení této technologie a v budoucnu bychom se tak skutečně mohli dočkat obdoby filmového Exopacku.

Spolehlivá metoda komunikace byla vždy pro vojáky důležitá. Ve filmu k tomu používají takzvaný Aircom, který vzdáleně připomíná běžnou vysílačku. Výhoda je však v tom, že volaná osoba slyší komunikaci bez okolních rušivých zvuků, jasně a zřetelně.

Taková zařízení se nazývají hrdelní mikrofon nebo také laryngofon a dnes jsou již poměrně běžně rozšířená především v obranném průmyslu. Obdobné přístroje se používaly již za druhé světové války, dnes jsou však technologicky mnohem dál.

Posledním vynálezem v našem seznamu je plamenomet. Ten je samozřejmě lidstvu znám nejpozději od první světové války, ve filmu je však zobrazen jako lehce přenosná zbraň malé velikosti. Její uživatel tak nemusí tahat žádné externí zásobníky, ve kterých je zápalná směs uložena.

V reálném světě již existuje několik alternativ, například model XM42-M od americké společnosti. Ten dostřelí až do vzdálenosti 9 metrů a využívá systém, díky kterému je plamenomet skutečně malý a lehce přenosný. Kupodivu se nejedná o zbraň pro armádu, ale veřejnosti dostupný produkt.