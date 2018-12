Raketa Falcon 9 s "myšonauty" odstartovala k ISS, veze vánoční zásoby

První stupeň rakety, který měl po odpojení přistát zpět na pevnině, dosedl do Atlantiku. Zakladatel SpaceX Elon Musk na twitteru napsal, že to způsobily problémy s hydraulickou pumpou stabilizačních křidélek a že stupeň se zdá být nepoškozen.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7