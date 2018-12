Nejkontroverznější scéna v dějinách filmu odhalena: Mohl autobus v Nebezpečné rychlosti přeskočit dálnici?

Ačkoliv je film Nebezpečná rychlost starý 24 let, dodnes patří mezi nejznámější díla Hollywoodu. Své fanoušky si našel po celém světě a stal se natolik kultovním, že na něj najdeme mnoho odkazů i v řadě jiných snímků, například v seriálu Simpsonovi.

Losangeleský autobus s číslem 2525 se zkrátka zapsal do historie. Existují jeho plastové i papírové modely a skutečný autobus použitý při natáčení byl letos vydražen za neuvěřitelných 100 tisíc dolarů, tedy zhruba za dva a čtvrt milionu korun.

Na popularitě snímku má velkou zásluhu fakt, že ačkoliv jde ve stopách populárních hollywoodských kriminálek, jde na to jinak. Příběh o teroristovi, který do autobusu namontuje bombu, která vybuchne, když autobus zpomalí pod 50 mil za hodinu, je nejen nápaditý, ale i uvěřitelný. Až na jeden okamžik.

Může autobus opravdu přeskočit dálnici? Podle fyzika ano (2:39) | zdroj: YouTube

Zhruba v polovině filmu je totiž autobus postaven před překážku v podobě 15 metrů dlouhé díry v nedostavěné dálnici. Nebyl by to Hollywood, aby si s tím neporadil, a autobus díru jednoduše přeskočil. Díky tomu si ale film vysloužil notnou dávku kritiky z řad veřejnosti, která se domnívá, že něco takového není možné.

Fyzik David Colarusso žijící v Massachusetts, který přednáší na Suffolk University Law School a University of Washington, se proto rozhodl vypočítat, jestli by autobus mohl doopravdy díru v dálnici přeskočit. Podle jeho výpočtů by to za normálních podmínek nebylo možné, pokud by byla dálnice rovná.

Kdyby oba kusy dálnice mířily přímo proti sobě, tak by se bez ohledu na vyvinutou rychlost autobus z dálnice zřítil. K tomu, aby 15 metrů dlouhou díru autobus při rychlosti 68 mil za hodinu přeskočil, by potřeboval, aby byla silnice nakloněná o několik stupňů směrem nahoru.

Natáčení legendárního skoku autobusu z filmu Nebezpečná rychlost (1:27) | zdroj: YouTube

Pokud se ale pozorně podíváme na onu scénu, zjistíme, že autobus skutečně o několik stupňů povyskočí. Před okrajem dálnice jsou totiž zábrany, které autobus zvednou nahoru. A podle fyzika stačí pouhých pět stupňů na to, aby bylo fyzikálně možné díru přeskočit.

David se proto domnívá, že scéna z filmu skutečně může být reálná. Autobus by totiž doopravdy díru přeskočil, byť by ho zábrany vyhodily jen o pár desítek centimetrů výše. Ve skutečnosti to ale nezkoušeli ani filmaři. Na to, jak scénu natáčeli, se můžete podívat ve videu výše.