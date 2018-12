Záhadný otvor v Sojuzu? Rusové museli do volného kosmu, pořídili unikátní VIDEO

Kvůli zhruba dvoumilimetrové trhlině v létě došlo k úniku vzduchu a v ISS poklesl tlak. Posádka nebyla v ohrožení a trhlinu brzy hermeticky zakryla.

Dvojice kosmonautů se během výstupu do volného kosmického prostoru na otvor podívala zvnějšku. Kononěnko, který na ISS dorazil teprve minulý týden, nejdřív musel s pomocí nářadí proříznout izolaci a ochranný štít. Dvojice poté pořídila snímky a odebrala vzorky.

Spacewalkers spot the patched hole on the hull of the Soyuz crew vehicle where a pressure leak was detected and fixed in August. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/Rt37VmvVZ1