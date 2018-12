Lidé na Měsíci nepřistáli? Basketbalista Curry vyvolal rozruch. Teď se kaje a míří do NASA

Trojnásobný vítěz NBA Curry o tématu mluvil v pondělním podcastu společně s dalšími basketbalisty a shodl se s nimi, že přistání lidí na Měsíci nevěří. NASA, jež v letech 1962-1972 vyslala na Měsíc dvanáct astronautů, následně rozehrávače týmu Golden State Warriors vyzvala, aby se o důkazech přesvědčil na vlastní oči v jejím vesmírném středisku.

Three-time #NBA champion #StephenCurry will take space agency #NASA up on its offer to tour its lunar lab after he sparked controversy by saying he did not believe humans had ever been to the #Moon , comments he later called a joke. #NBA #MNA_English #MNA #Anglophones pic.twitter.com/CYv8vQrIpT

"Určitě toho využiju. Na tisíc procent. Dozvím se tak první ruky o úžasné práci, kterou NASA za ta léta udělala," řekl dvojnásobný nejlepší hráč ligy Curry ESPN v reakci na rozruch, který v médiích a na sociálních sítích svými výroky vyvolal.

#stephencurry dont be so willfully ignorant about Man landing on the moon. My Father worked on the Apollo project in the 60s and 70s and I saw it on TV. PLEASE don’t disrespect my father’s legacy and all those who devoted their careers to Apollo