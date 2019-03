USA, Rusko nebo Čína. Kdo by vyhrál třetí světovou válku?

Vzít tři nejsilnější armády na světě a určit z nich pravděpodobného vítěze je bez patřičných simulací prakticky nemožné. Roli hraje nejen vybavenost a dostupná armádní technika, ale i strategie, velení, zásobování a jednotlivé konflikty a bitvy, které by mohly zvrátit průběh celé války.

Přesto se lze pokusit určit pravděpodobného vítěze na základě statistik a faktů, tedy čísel, která jsou k dispozici. Server Business Insider proto nehodnotil taktické uvažování jednotlivých generálů a neřešil dopravu, zásobování ani vojenský výcvik pěchoty, sniperů či tajných jednotek. Zaměřil se pouze na vojenskou techniku, a z ní vybral nejpravděpodobnější vítěze.

Nejprve server analyzoval stíhací letouny. Letectvo výrazně změnilo průběh války a stalo se nepostradatelnou součástí každé armády. Schopnost reagovat rychle a prakticky kdekoliv na světě umocňují letadlové lodě, bomby a zejména možnost zneviditelnění pro radary.

Nebudeme dlouho napínat, v oblasti stíhaček patří jednoznačné prvenství letectvu Spojených států. Podle serveru totiž disponují 187 stíhačkami F-22 a nahradit je má o poznání výkonnější F-35. Čína zatím pouze vyvíjí čtyři typy neviditelných stíhače, přičemž největší výzvou jsou typy J-31 a J-20. Rusko oproti tomu disponuje jednou neviditelnou stíhačkou a dost se potrápilo s modelem T-50.

Nedílnou součástí každé armády je tank, a o těch se v poslední hovoří nejvíce. Američané disponují skvělým M-1 Abrams, který sice užívají už téměř 40 let, neustále jej ale vylepšují. Rusové se ale vytáhli s opravdovým skvostem, kterým je T-14 Armata. Podle serveru se ale zatím stále spoléhají na starší tank typu T-90. Čína zatím pouze vyvíjí tank typu 99, ten by se ale měl vyrovnat ruským či americkým tankům.

V této oblasti určit vítěze je prakticky nemožné. Spojené státy mají k dispozici moderní vybavení a špičkové posádky s lety zkušeností. Rusko si bude muset na nové Armaty zvykat, přesto budou zřejmě nejmodernější co do vybavení. Co čekat od Číny zatím není jisté, a proto si zde rozdělí prvenství Rusko s USA, přičemž miska vah se naklání směrem k východu.

V případě námořních sil máme vítěze jasného. Spojené státy mají bezesporu největší válečné loďstvo na světě a na otevřeném moři nemají konkurenci. Jejich chloubou jsou zejména letadlové lodě a neustále produkují další a novější. Těm se zkrátka nemůže nikdo rovnat.

Rusko má ale k dispozici také eso v rukávu. Raketu Kalibr, která dokázala brutálně posílit i menší lodě, a ty by mohly ve střetu s těmi americkými napáchat obrovské škody. Čína teprve před pár dny spustila na vodu svou první letadlovou loď vlastní výroby a dohromady tak má dvě, čímž překonává i ruskou letadlovou loď Admirál Kuzněcov. Ta je světu spíše pro smích.

Poslední analyzovanou oblastí je ta pod našima nohama, respektive pod mořem. Ponorky dokáží napáchat ohromné škody a i když nemají takovou sílu na to, aby zvrátily průběh celé války, stále více se k tomu blíží. Spojené státy disponují 14 ponorkami s balistickými raketami, které jsou schopné odpálit 280 jaderných hlavic, všechny jsou samozřejmě neviditelné.

Rusko má sice 60 ponorek, ale stejně dobře nebezpečných a vražedných. Jaderné ponorky se americkým vyrovnají nejen v neviditelnosti, ale i v tichosti, rychlosti a smrtícím účinku. Čína má jaderných ponorek pouze 5, plus několik dieselových a balistických. I přesto za oběma hráči zaostává.

Suma sumárum je jasné, že Čína za Spojenými státy a Ruskem zaostává. Prim zřejmě hraje armáda USA, která má v mnoha ohledech lepší technické vybavení. Otázkou zůstává síla výcviku jednotlivých vojáků, které se analýza nevěnovala a která by mohla poměrem sil zamíchat.

Přesto všechno se rozdíly v nejbližších měsících začnou stále více stírat. Rusko se začne spoléhat nejen na nezdolnou kuráž svých jednotek, ale i na nejmodernější zbraně, a Čína vzhledem k masivním ekonomickým možnostem oba světové hráče velmi brzy dožene. Přesto, že bychom v tuto chvíli mohli jako vítěze určit Spojené státy, je nutné dodat, že za půl roku tomu může být úplně jinak.