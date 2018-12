NASA je zkostnatělá, Muskova kolonie na Marsu je nesmysl. Anders z Apolla 8 nešetří kritikou

Na den přesně před 50 lety přistál William Anders se svými kolegy Frankem Bormanem a Jimem Lovellem na hladinu Tichého oceánu ve velitelském modulu Apolla 8. Právě dokončili přelomový let, při němž se jako první astronauti vydali mimo oběžnou dráhu planety Země a položili základ budoucím letům na Měsíc. Na něm stanula posádka Apolla 11 už o sedm měsíců později.

„Dnes by se NASA na Měsíc nedostala. Jsou tak zkostnatělí,“ říká dnes 85letý Anders a dodává: „NASA se změnila v profesní agenturu, spoustu z jejích center zajímá jen to, aby nějak fungovala. Nezajímá je nic jiného, než aby její zaměstnanci dostali zaplaceno a aby byli znovuzvoleni jejich kongresmani.“

„Myslím si, že program raketoplánů byla velká chyba. Nepřispěly vlastně ničím jiným než spektakulárními starty, ale nikdy nedodržely to, co slibovaly,“ argumentuje člen posádky slavného Apolla. Vesmírná stanice podle něj existuje jen kvůli raketoplánům. „Program pilotovaných letů řídila NASA opravdu špatně od chvíle, co jsme přistáli na Měsíci,“ popisuje Anders.

Po roce 2020 plánuje NASA pilotovanou misi na Mars, ani tenhle záměr se však legendárnímu astronautovi nelíbí. Mise s lidskou posádkou je dle jeho názoru nesmyslně drahá, Anders navíc nevěří v podporu veřejnosti. „Kde je ta motivace? Co nás tlačí na Mars? Myslím si, že veřejnost to navíc moc nezajímá."

„Myslím, že celý ten povyk kolem Marsu je nesmysl. Musk a Bezos mluví o zakládání kolonií na Marsu, to je prostě nesmysl,“ souhlasí s Andersem jeho kolega z Apolla 8 Frank Borman, jinak se však drží stranou. „Nejsem vůči NASA tak kritický jako Bill. Věřím, že potřebujeme pořádný průzkum Sluneční soustavy a pilotované mise k tomu prostě patří.“

Borman tak poukazuje na probíhající průzkum blízkého okolí Země, na který se NASA začala soustředit po ukončení mise Apollo. I k němu je Anders velice kritický, úřad pro letectví a kosmonautiku chválí snad jen za výzkum pomocí automatizovaných sond, jako je InSight, která nedávno přistála na Marsu.

„Myslím, že NASA může být ráda za to, co má. Nejsem tam zrovna nejoblíbenější chlápek, protože říkám, co si doopravdy myslím. Ale je to můj názor,“ konstatuje závěrem William Anders.