Jakou škodu by napáchal výbuch nejsilnější bomby světa, jaderné zbraně Car, v centru města?

Atomová bomba Car je nejsilnější zbraní, jakou kdy lidstvo použilo. Sovětský svaz ji odpálil, došlo k tomu 30. října 1961 nad severním Ruskem. Zbraň o váze 27 tun byla dlouhá 8 metrů a její průměr byl zhruba 2 metry. Samotný výbuch byl 3800krát silnější než výbuch bomby, která zničila Hirošimu.

Co to ale znamená v praxi? Na to se rozhodl podívat portál Stuff, který spočítal, jak by vypadal výbuch této bomby v zalidnění oblasti. Během prvních několika sekund by obrovská ohnivá koule vypařila vše v okruhu šesti kilometrů, a to včetně lidí a domů.

Následně by se exploze rozšiřovala a oheň by spaloval vše, co by mu přišlo do cesty. Během následujících vteřin by bylo okolí výbuchu v průměru 40 kilometrů spálené na prach. Lidé a zvířata by utrpěli tak závažné popáleniny třetího stupně, že by na místě umírali.

Ohnivá koule by se šířila dál a po zhruba půl minutě až minutě by dosáhla svého maxima. Do okolí by ale postupovala radiace, která by zasáhna vše živé v okolí dalších desítek až stovek kilometrů. Tlaková vlna by navíc vymlátila všechna okna v okruhu až jednoho tisíce kilometrů, což ostatně ukázal už proběhlý test.

V závislosti na místě, kde by byla bomba použita, by se podle serveru během prvních několika sekund okamžitě vypařilo sto tisíc lidí. Další statisíce lidí by uhořely chvíli poté, co by je sežehl rychle se šířící oheň. Počet mrtvých by jen několik málo sekund po dopadu bomby mohl dosáhnout jednoho milionu.

Další statisíce lidí by obdržely silnou dávku radiace, která by u nich vyvolala nádorové bujení. Rakovina by v následujících měsících stovky tisíc lidí zabila. Celkově by tak počet mrtvých po dopadu bomby Car mohl dosáhnout jednoho až dvou milionů.

Car je drobeček? SSSR chtěl mnohem silnější zbraň

Práce na konstrukci bomby Car začaly v roce 1954 v uzavřeném městě Arzamas-16 pod vedením akademiků I. V. Kurčatova a J. B. Charitona. Kurčatov nebyl ve světě vědy neznámý, v roce 1939 zkonstruoval první sovětský cyklotron a s radioaktivitou měl bohaté zkušenosti. Jak se později ukázalo, sázka na něj se Sovětskému svazu vyplatila, dal mu totiž bombu nebývalých účinků.

Car byla třístupňová termonukleární puma o energii přibližně 50 až 58 megatun TNT. Pro představu, bomby, které zničily Hirošimu a Nagasaki, měly sílu jen něco kolem 15 - 22 kilotunami TNT. První stupeň bomby využívá štěpné reakce pro kompresi termonukleárního druhého stupně. Jeho energie následně komprimuje třetí, mnohem větší, termonukleární stupeň, čímž dojde k masivnímu výbuchu.

Podle původních plánů měli Sověti vyvinout mnohem silnější bombu, která měla uvolnit energii o síle 100 megatun TNT. Od tohoto plánu ale později upustili, a to z několika důvodů. Bomba by k totiž vytvořila příliš velké množství radioaktivního spadu, který by dopadl na obydlené území Sovětského svazu.

Přesto je samotná zbraň úctyhodná. Vážila 27 tun a byla dlouhá 8 metrů, její průměr byl zhruba 2 metry a samotný výbuch byl několikatisíckrát silnější než výbuch bomby, která zničila Hirošimu

Bomba byla svržena ze speciálně upraveného bombardéru Tu-95 v 11:32 moskevského času nad sovětskou jadernou střelnicí Nová země z výšky jedenácti kilometrů. Výbuch nastal ve výšce 4000 metrů nad zemí. Síla výbuchu je experty odhadována na 57 až 58,6 megatun.

Okamžitě po výbuchu se vytvořila ohnivá koule o průměru 8 km. Bomba zničila vše ve vzdálenosti 55 km od výbuchu, stovky kilometrů daleko od výbuchu byly zničeny domy, okna a dveře, a teplo způsobilo popáleniny 3. stupně na vzdálenost 100 km. Tlaková vlna dosáhla vzdálenosti 700 km a ještě ve vzdálenosti 900 km výbuch ničil okenní tabule a rámy.

Světlo z výbuchu bylo pozorovatelné téměř 1000 km od místa výbuchu a následný atomový hřib byl 64 kilometrů vysoký a 95 km široký v průměru. Seismická vlna vytvořená výbuchem oběhla planetu Zemi více než třikrát.