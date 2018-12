Sonda New Horizons proletí kolem planetky Ultima Thule

NASA na Nový rok bude na svém televizním kanále dostupném i přes web o události v živém přenosu informovat, z technických důvodů ale není možné přenášet záběry ze sondy. Signálu vyslanému ze Země trvá více než šest hodin, než dorazí k sondě, a dalších šest hodin, než se vrátí zpět.

Hned po půlnoci bude zveřejněna kytarová skladba složená pro tento účel legendárním kytaristou skupiny Queen Brianem Mayem, jenž má doktorát z astrofyziky. Doprovodí vysílání u příležitosti průletu sondy, jak komentátoři NASA tento manévr nazývají na webových stránkách agentury.

Vědci si dosud nejsou jisti, jak Ultima Thule vlastně vypadá - zda je kulatého či podlouhlého tvaru, zda jde o jeden objekt či shluk vícero těles. Objevena byla v roce 2014 pomocí Hubbleova vesmírného teleskopu a odhaduje se, že má průměru 20-30 kilometrů. Vědci se ji rozhodli prozkoumat poté, co sonda New Horizons vypuštěná v roce 2006 dokončila o devět let později svou primární misi k Plutu, odkud poslala dosud nejpodrobnější snímky této trpasličí planety.

"V bodě největšího přiblížení se pokusíme pořídit tři snímky v takovém rozlišení, jako jsme měli u Pluta," řekl Alan Stern, vedoucí vědeckého týmu sondy New Horizons. "Pokud se nám to podaří, bude to velkolepé." Jestli vše půjde podle plánu, první snímky budou k dispozici do konce prvního dne nového roku.

Sonda řítící se vesmírem rychlostí 51.500 kilometrů za hodinu se k povrchu Ultima Thule přiblíží nejvíce na 3500 kilometrů. Průlet má být více než svižný, dosáhne rychlosti 14 kilometrů za vteřinu. Na palubě New Horizons nese sedm zařízení umožňujících pořízení snímků s vysokým rozlišením i sběr dat o velikosti a složení tělesa.

Ultima Thule je pojmenovaná po bájném ostrově Thúlé na dalekém severu. Ve středověké geografii se takto označovalo místo, které leží na samém okraji našeho světa, nebo dokonce za ním. "Ultima Thule znamená 'za Thúlém' - za hranicemi známého světa -, což symbolizuje průzkum vzdáleného Kuiperova pásu a jeho objektů, které sonda New Horizons provádí. Něco takového se dosud nikdy nedělalo," uvedl NASA v prohlášení.

Podle Hala Weavera z Laboratoře aplikované fyziky Johna Hopkinse lidstvo do 90. let minulého století ani nevědělo, že existuje něco takového jako Kuiperův pás. Označuje se tak rozsáhlý prstenec složený z malých těles, která zde zůstala z počátku vývoje sluneční soustavy. "Toto je hranice planetární vědy", řekl Weaver. "Konečně jsme dosáhli okraje naší sluneční soustavy. Myslíme si, že objekty, které se tam nacházejí, se od počátků vesmíru téměř nezměnily. To zjistíme."

Navzdory ochromení části federálních úřadů, které zůstávají uzavřeny kvůli sporu prezidenta Donalda Trumpa s opoziční Demokratickou stranou o financování stavby zdi na hranicích s Mexikem, ředitel NASA Jim Bridenstine ujistil, že agentura bude průlet sondy vysílat. Za normálních okolností by se v případě blokády financí televize a webové stránky NASA odmlčely.