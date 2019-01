Sledovali jsme ŽIVĚ: Co leží 6 miliard kilometrů od Země? První záběry z míst, kam se dosud nikdo nevydal

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Sonda je podle NASA v dobrém stavu. New Horizons bude v příštích měsících posílat fotografie planetky a výsledky dalších pozorování. První snímky by NASA mohla zveřejnit už ve středu, uvedla britská zpravodajská stanice BBC. Ve středu má vesmírná agentura ohlásit také vědecké poznatky o Ultima Thule.

Zástupci NASA sledovali průlet s napětím, protože hrozilo, že sonda narazí do kousků ledu nebo kamení. Při její rychlosti více než 50.000 kilometrů za hodinu by se mohly přístroje poškodit už při srážce s částicemi o velikosti zrnka rýže.

Vědci si dosud nejsou jisti, jak Ultima Thule nacházející se v tmavém koutě vesmíru známém jako Kuiperův pás vlastně vypadá - zda je kulatého či podlouhlého tvaru, zda jde o jeden objekt či shluk vícero těles. Objevena byla v roce 2014 pomocí Hubbleova vesmírného teleskopu a odhaduje se, že má průměru 20 až 30 kilometrů.

Vědci se ji rozhodli prozkoumat poté, co sonda New Horizons vypuštěná v roce 2006 dokončila o devět let později svou primární misi k Plutu, odkud poslala dosud nejpodrobnější snímky této trpasličí planety.