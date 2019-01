ŽIVĚ: Co leží 6 miliard kilometrů od Země? První záběry z míst, kam se dosud nikdo nevydal

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

NASA na svém televizním kanále dostupném i přes web o události v živém přenosu informuje, z technických důvodů ale není možné přenášet záběry ze sondy. Signálu vyslanému ze Země trvá více než šest hodin, než dorazí k sondě, a dalších šest hodin, než se vrátí zpět.

První signál ze sondy by měl k Zemi dorazit v 15:45 SEČ a NASA by je měla zobrazit v živém vysílání. Na 17:30 SEČ je následně ohlášena tisková konference. Ve středu pak má NASA na briefingu ohlásit vědecké poznatky o Ultima Thule.

"Do toho, New Horizons! Zatím nikdy vědecký aparát nezkoumal nic tak vzdáleného," zvolal v 06:33 SEČ, tedy ve chvíli, kdy měla sonda začít snímkovat, vědecký ředitel laboratoře aplikované fyziky Johnse Hopkinse Alan Stern.

Předtím přiznal, že nebude zastírat, že existuje určité riziko a že tým očekává "jako na jehlách, jak to dopadne". New Horizons míjí planetku o průměru asi 30 kilometrů ve vzdálenosti 3500 kilometrů od jejího povrchu.

Riziko spočívá v tom, že by aparát mohl při průletu narazit do kousků ledu nebo kamení. Při jeho rychlosti 14 kilometrů za vteřinu by se mohly přístroje poškodit už při srážce s částicemi o velikosti zrnka rýže.