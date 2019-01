Nejlepší zbraň pro osobní sebeobranu? Taktické pero může zachraňovat životy

Prostředků určených k sebeobraně najdeme na trhu nespočet. Patří mezi ně vyjma střelných zbraní například paralyzéry, obušky, boxery, pepřové spreje, nože a mnoho dalších.

Určit tu nejlepší z nich je prakticky nemožné, každá má své specifické použití a hodí se v různých situacích. Většina z nich vás ale může dostat do vězení nebo s ní můžete při nesprávném použití útočníka dokonce připravit o život. V tu chvíli vstoupí do hry právní pojem klasifikovaný jako nepřiměřená obrana, který zjednodušeně říká, že sebeobrana by měla odpovídat síle útoku útočníka.

V praxi to znamená, že pokud vám někdo na ulici začne nadávat a vy na něj vytáhnete pistoli, vězení bude hrozit vám, a ne jemu. Stejně tak pokud na vás někdo zaútočí pěstmi a vy použijete například pepřový sprej, víceméně jste z obliga, pokud mu ale obuškem zlámete ruce nebo páteř a útočníka upoutáte na vozíček, opět vám hrozí nemalé problémy včetně trestu odnětí svobody.

Taktické pero je ve skutečnosti opravdu pero | foto: INCORP images

V mnoha případech se může stát, že obránce ani nezamýšlí použít nepřiměřenou sílu. Typickém příkladem může být sebeobrana nožem, který se v rukou nezkušeného člověka bez znalostí základů sebeobrany s touto zbraní mění v loterii. Můžete útočníka pořezat na ruce a on uteče, nebo jej v zápalu boje omylem bodnete do srdce, plíce či břicha, a pak nastává boj o přežití. I v tomto případě s negativními právními následky pro vás.

Především v zahraničí existuje řada portálů, které se zabývají prostředky pro osobní sebeobranu. Nutno podotknout, že v mnoha zemích světa je zakázáno nosit u sebe nůž, nebo je limitována délka jeho čepele, a proto tato možnost kolikrát nepřipadá v úvahu. Stejně nebezpečné jsou ale i ostatní zbraně.

Jednou z nejdoporučovanějších je proto relativně mírumilovný pepřový sprej, který je ale většinou jen na jedno použití a je zapotřebí se s ním trefit útočníkovi do obličeje. Jeho použití je v závislosti na typu spreje rovněž nevhodné v případě, že stojíte proti větru. Naopak jde ale o poměrně šikovný prostředek proti útočícím psům.

Taktická pera mohou vypadat jakkoliv | foto: Reprofoto YouTube

Velmi oblíbeným a mnoha odborníky doporučovaným prostředkem je rovněž takzvané taktické pero. Na první pohled totiž nejde o zbraň, ale o obyčejné psací pero. A jako takové skutečně funguje, obsahuje totiž klasickou náplň a lze s ním bez problému psát.

Jeho výhoda spočívá v kombinaci se zbraní zvanou kubotan. Ten by se dal jednoduše popsat jako malá tyčka z tvrdého plastu nebo hliníku, případně jiné slitiny. Zbraň pochází z Japonska a prakticky není vidět, dokáže ale paralyzovat mnohem silnějšího protivníka, než jste vy, a zachránit vám život.

Taktické pero si z kubotanu vzalo to nejlepší a jeho největší výhoda spočívá ve tvaru a materiálu, ze kterého je vyrobeno. Tvrzený letecký hliník, který se na výrobu per používá nejčastěji, je relativně lehký, avšak pevný a tvrdý materiál. To dělá z taktického pera zbraň, kterou používají policisté, vojáci i členové bezpečnostních služeb na celém světě.

Jak bojovat s taktickým perem? (3:07) | zdroj: YouTube

Na trhu existuje nepřeberné množství těchto per a díky jejich nesmírné popularitě každým rokem přibývají další. Jejich cena se pohybuje od zhruba 500 korun až po několik tisíc, v základu ale mají všechna jedno společné. Jejich tvar je uzpůsoben tak, aby jej mohl člověk v případě nutnosti uchopit do ruky jako kolík a bránit se s ním útočníkovi, či jej lehce zranit a odehnat.

Většina per má zaoblený hrot, najdeme ale i útočné hroty nebo ostré korunky, které slouží k tomu, aby pachateli utrhly malý kus kůže nebo tkáně a následně umožnily policii identifikaci DNA. Pera se navíc dají použít k rozbíjení oken, což může být praktické například při autonehodě. V poslední době se také vyrábí pera, která je možno rozšiřovat o různé doplňky, podobně jako švýcarské nože.

Není rovněž bez zajímavosti, že taktické pero je jedinou zbraní, se kterou vás pustí na palubu letadla. Internetové diskuze majitelů těchto per dokonce hovoří o tom, že s perem nemá problém ani ochranka na letištích ve Spojených státech, kde jinak platí velmi přísná bezpečnostní opatření.

Je jich nepřeberné množství | foto: Reprofoto YouTube

Díky tomu, že náplně v perech jsou vyměnitelné a dají se sehnat v každém druhém obchodě, bude pero nejčastěji sloužit jako obyčejný psací prostředek, který možná nebudete nikdy potřebovat využít jinak. Podle mnoha expertů na sebeobranu jde ale o mnohem lepší zbraň pro pocit jistoty, než velký obušek, ostrý nůž nebo riziková palná zbraň.

V případě incidentu totiž do hry vstupuje adrenalin, díky kterému se mohou lidé pod tlakem uchýlit k činům, které by za normálních okolností neudělali. A ačkoliv právní řád pamatuje na to, že potřeba sebeobrany je zakořeněna v každém z nás a nelze ji podceňovat, vinu nepřiměřené sebeobrany to nijak nesnižuje. Proto nejsou vždy ty nejznámější a nejsmrtelnější zbraně, jako právě nože a pistole, tím nejlepším prostředkem, jak se v případě incidentu bránit.

Proti útoku teroristů sice taktické pero nebo pepřový sprej život nikomu nezachrání, v našich podmínkách je ale pravděpodobnější, že vytažení pistole nebo nože dostane do vězení spíše vás, než útočníka. Zejména ve chvíli, kdy na efektivní sebeobranu mohou sloužit i méně agresivní prostředky.