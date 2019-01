Čína pošle na Měsíc další sondu, vyzvedne vzorky z jeho odvrácené strany

Čínská sonda Čchang-e 4, pojmenovaná podle měsíční bohyně z čínské mytologie, přistála 3. ledna na odvrácené straně Měsíce. Číně se to podařilo jako první zemi, všechna dosavadní přistání ať už přístrojů nebo lidí se uskutečnila na přivrácené straně.

Here's the real-time descent and landing of the Chang'e-4 lander onto the far side of the Moon, with apparent hazard avoidance manoeuvres #ChangE4 Source: https://t.co/gfhogn2dIV pic.twitter.com/zILokKoYia