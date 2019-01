Íránská raketa selhala, nedokázala vynést družici na oběžnou dráhu

"Dnes ráno se podařil start rakety Basír se satelitem Pajám. Bohužel ale satelit nebyl umístněn na oběžnou dráhu," řekl íránský ministr pro telekomunikaci Mohammed Džavád Azarí Džahromí. Raketa podle něj v posledním stadiu letu nedosáhla potřebné rychlosti.

Ministr neobjasnil příčinu potíží rakety, ale řekl, že íránští vědci budou na vývoji dále pracovat. Podle státní televize měla družice obíhat Zemi na dráze vzdálené asi 600 kilometrů.

The launch of #Iran’s #Payam #satellite has failed, thus claiming the regime’s telecom minister.

The Payam is one of two satelites Iran was preparing to launch. https://t.co/4oleMOZslV