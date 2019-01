Kosmické plavidlo poháněné parou? Američtí vědci vytvořili funkční prototyp +VIDEO

Výzkumníci z University of Central Florida ve spolupráci se soukromou společností Honeybee Robotics zhotovili funkční prototyp, který je poháněn párou. Podle představy autorů by po přistání na vesmírný objekt začala loď „těžit“ vodu, kterou by následně proměnila v páru. S její pomocí by se nakonec dostala na další objekt a vše by se opakovalo.

Přestože se nápad může zdát trochu bláznivý, vědci provedli řadu výpočtů a modelů, nakonec svůj prototyp 31. prosince také vyzkoušeli. Projekt dostal název „Jeden svět nestačí“ (WINE).

We demonstrated prototype of WINE (the World Is Not Enough) spacecraft in vacuum. WINE extracts water from asteroids and uses it for steam propulsion. Thanks @DrPhiltill for asteroid simulant, doing all simulations, and being an awesome PI and thanks to @NASA SBIR for funding it! pic.twitter.com/vrFB8WhEGt