Nejšílenější místo, na kterém jste viděli reklamu. Rusům asi přeskočilo

Nový ruský startup pracuje na projektu, který by měl na oběžnou dráhu vynést reklamy, které by se z oblohy zobrazovaly lidem na Zemi. Zatímco najdou pár zastánců stejného názoru, kteří tvrdí, že reklamy ve vesmíru jsou nevyhnutelné, většina lidí je zcela jiného názoru.

Startup StartRocket bere myšlenku reklamy ve vesmíru smrtelně vážně. Podle zástupců společnosti by se vytvořil mediální prostor, který by zasáhl všechny cílové skupiny, protože by tyto reklamy viděli lidé po celé planetě.

Podle Rusů by k této reklamní činnosti posloužilo pole malých satelitů se zhruba devítimetrovými plachtami, které by obíhaly naši planetu ve výšce zhruba 400 až 500 kilometrů. Ve chvíli, kdy by na plachtu dopadlo sluneční světlo, lidé na Zemi by uviděli logo jakékoliv společnosti přímo na obloze. Reklamy by logicky byly vidět pouze v noci.

Společnost se pochlubila, že už disponuje prototypy, které by měly projít testováním v lednu 2021. Podle jejích zástupců by vesmírné billboardy nemusely sloužit pouze reklamním účelům, ale také k informování lidí o zásadních událostech, zvláště ve chvílích, kdy nefungují mobily.

Mnozí se však na ideu ruských vývojářů netváří. Někteří dokonce jejich projekt podrobili kritice na facebookové stránce startupu. Experti jsou navíc přesvědčeni, že by to vedlo ke vzniku dalšího vesmírného odpadu, čímž by se zvýšila pravděpodobnost kolize. Už dnes přitom na oběžné dráze létá zhruba 500 tisíc kusů vesmírného odpadu.