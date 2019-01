Jak budete vypadat až zestárnete? Chytré aplikace vám to ukáží už dnes

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Stáří s sebou nese řadu negativ. Člověk je sice takzvaně "větrem ošlehaný", je moudrý a plný zkušeností, zároveň ale cítí, jak jeho energie vyprchává. Objevují se zdravotní problémy, tělo slábne a prochází řadou změn.

Mezi ty nejvýraznější patří změny v obličeji. Těch se mnoho lidí, především ve středním věku, děsí už dnes,a snaží se je odvrátit řadou více či méně odborných lékařských zákroků. Často si totiž nedokáží představit, jak by bez nich ve stáří vypadali.

To ale naštěstí lze poměrně lehce zjistit. Existuje na to řada populárních aplikací, které vám ukáží, jakými změnami váš obličej v průběhu let projde. Mezi jednu z nejznámějších a nejpopulárnějších patří FaceApp, která používá neuronovou síť a metody strojového učení ke změnám ve výrazu lidské tváře.

Jednoduše stačí pořídit či nahrát svou fotografii a s obličejem můžete začít dělat divy. FaceApp se ale nezaměřuje přímo na změny způsobené stářím, přesto tuto funkci nabízí. Aplikace navzdory názvu nemá nic společného s populární sociální sítí a lze ji zdarma stáhnout na mobilní operační systémy Android a iOS.

Oldify je naopak aplikace, která se zaměřuje výhradně na změny způsobené stářím. Lze v ní měnit vzhled podle věku, tudíž můžete zjistit, jak budete vypadat za 20 let, ale i za 50. Můžete navíc provádět drobné úpravy, například v podobě přidání vousů, a porovnávat vaši aktuální fotografii s tou "budoucí" vedle sebe.

Aplikace je rovněž dostupná na Android a iOS a je ke stažení zdarma. Podobně jako FaceApp je určena především pro osobní použití a je potřeba počítat s tím, že výsledky nemusí být přesné, protože na tom, jak budete ve stáří vypadat, se podílí mnoho faktorů.

S těmi například pracuje aplikace Change My {Face}, která je pro opravdové fajnšmekry. Není zdarma, lze ale vyzkoušet bezplatné demo dostupné na stránkách projektu. Tato aplikace, na rozdíl od předchozích, není ani tak určena veřejnosti na občasné hraní si, ale odborníkům.

Díky své komplexnosti ji používají například humanitární organizace, nebo policisté a či vědecké a lékařské týmy. Aplikaci lze používat v mobilním telefonu i počítači, její použití je ale složitější, i když s poměrně přesným výsledkem.