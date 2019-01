Univerzita testuje roboty, studentům přivezou jídlo až do pokoje na koleji

Robot obsluhuje studenty, vyučující a další zaměstnance zařízení, které je podle 20minutes.fr prvním místem, kde se servis robotických kurýrů testuje v takovém rozsahu. Na projektu se podílejí francouzský gigant v kolektivním stravování, společnost Sodexo, a technologická firma Starship Technologies.

Jídlo a pití lze objednat přes aplikaci a například za studenty na koleji robot přijede až do pokoje. Najednou "unese" až tři pokrmy.

The robots have arrived on campus - and they deliver food! 🤖Here’s what you need to know @StarshipGMU >> https://t.co/wYczmUMdr2 #robots #fooddelivery #highered pic.twitter.com/kPp1dXw2Qc