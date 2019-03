Trumf americké armády? Orca XLUUV může způsobit revoluci v námořnictvu

Podle serveru by dva nové podmořské drony Orca Extra Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV) a Large Diameter Unmanned Undersea Vehicle (LDUUV) měly být osazeny pokročilými senzory i zbraněmi.

Tento typ stroje je označován jako UUV (Unmanned Undersea Vehicle), tedy podmořské vozidlo bez posádky. Plavidla, která k obsluze nepotřebují posádku, budou postupně integrována do stávající flotily lodí a ponorek, vysvětluje kapitán Pete Small, která má na starosti program plavidel bez obsluhy.

Vývojáři uvádí, že chtějí vytvořit nový „modernizovatelný“ multifunkční dron, který bude schopen rychle integrovat nové technologie. Jinými slovy, nová plavidla by měla být snadno upravitelná podle aktuálních požadavků a potřeb. Mělo by být možné u nich vyměnit komunikační přístroje nebo sonary za modernější typy, zároveň by mělo být možné na ně namontovat zbraně.

Úkolem dronů do budoucna bude mimo jiné sledovat nepřítele, lokalizovat i zneškodňovat miny, či sbírat užitečná data. Tyto informace by drony předávaly „mateřským lodím“, tedy hlavním ponorkám.

Podle Smalla typ už Orca XLUUV prošel všemi potřebnými testy a je možné přejít k výrobě. Už v polovině února společnost Boeing dostala od americké vlády zakázku za 43 miliard dolarů, Jejím výsledkem budou první čtyři kusy.

Orca XLUUV bude vycházet z již existujícího podmořského robota Echo Voyaer, který je 15,5 metrů dlouhý, 2,6 metrů široký i vysoký a váží 50 tun. Dokáže se potopit do hloubky více než 3000 metrů a umí překonat více než 12000 km na jeden palivový modul.

Orca XLUUV se tak v mořích dokáže pohybovat měsíce, aniž by potřeboval jakoukoli interakci s člověkem. Podle dokumentů z roku 2015 by mělo plavidlo provádět mise delší než 70 dní v otevřeném oceánu i pobřežních oblastech. Dokáže také pojmout náklad o délce až 10,3 metru o objemu 2000 krychlových stop (56,6 m3).

Autonomní plavidla mají podle magazínu velké výhody. Jednou z nich je takový rozsah úkolů, který nebyl až dosud možný – například podmořský útok na delší vzdálenosti, či lepší dohled. Podmořský dron může manévrovat i v oblastech zamořených minami i nepřátelskými ponorkami.

Dnes drony sbírají informace, které musí přivést pět na domovskou loď, kde jsou stažena. To by do budoucna ovšem odpadlo. „Pokročilá autonomie a ovládání mohou umožnit bezproblémovou konektivitu v reálném čase mezi drony a mateřským plavidlem,“ píše server National Interest.

Nasazení strojů typu LDUUV bude trvat o něco déle. V tuto chvíli se dokončují první prototypy a první nasazení je prozatím naplánováno na roky 2020 a 2021.