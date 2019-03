NASA změnila plány: První ženský tým nemůže do otevřeného kosmu. Důvod?

Americké astronautky Anne McClainová a Christina Kochová měly společnou pracovní směnu vně orbitálního komplexu absolvovat 29. března. Jejich úkolem bylo pokračovat ve výměně lithium-iontových baterií pro další pár slunečních panelů ISS. NASA ale byla nucena tento plán pozměnit po prvním ze série tří výstupů, který minulý týden v pátek provedla McClainová s americkým kolegou Nickem Haguem.

The two @NASA_Astronauts who will venture outside of the @Space_Station for Friday’s spacewalk are Nick Hague (@AstroHague) & Christina Koch (@Astro_Christina). Find out more details about updated spacewalk assignments: https://t.co/SA57MnE5dY pic.twitter.com/ApEs4YfpHJ