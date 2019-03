Američané se chlubí novou zbraní: Bude schopna rozpoutat skutečnou bouři v řadách nepřátel

Smrtící zbraň je v současnosti označována jako Next Generation Squad Automatic Rifle (NGSAR), česky by šlo pracovní název zbraně přeložit jako "Skupinová útočná puška nové generace".

Americká armáda prohlašuje, že NGSAR bude schopna rozpoutat skutečnou bouři v řadách nepřátel. Využívat bude speciální střely, které budou vystřelovány z hlavně pod stejným tlakem, jaký je v komoře tankového děla, alespoň podle informací od americké armády.

Takováto střela by pak měla projít jakýmkoliv neprůstřelným oděvem používaným u současných ozbrojených složek. Vojáci by ji měli dostat do výzbroje ještě dříve než se původně plánovalo .

Nová útočná puška by měla nastoupit místo široce používaných M249 SAW. Její zavádění má jednoznačnou podporu v Kongresu stejně jako na americkém Ministerstvu obrany.

I přes silnou podporu nebude vyměněno všech 80 tis. doposud používaných zbraní SAW. Americká armáda vybaví novou smrtící zbraní pěchotní oddíly, které je budou účinně používat v akci.

Armáda v zadávacím dokumentu píše, že NGSAR musí „kombinovat palebnou sílu a dostřel kulometu s přesností a ergonomií útočné pušky, což přinese zlepšení v oblasti přesnosti, dosahu a smrtícího účinku. Zbraň bude lehká a díky použití velmi lehké munice se zvýší mobilita, přesnost střelby a schopnost přežití vojáků.“

Tvrdé datum použití nové útočné pušky je stanoveno na rok 2022. Přednostně jí budou vybaveny jednotky operující v blízkosti operačního území bývalého Islámského státu. Jedná se především o specifická území Sýrie a Iráku.