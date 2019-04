Unikátní manévr: Sonda Hajabusa 2 vyvrtala do asteroidu kráter +FOTO

Hajabusa 2 nejprve sestoupila do výšky 500 metrů nad povrch, kde vypustila ostřelovací zařízení, a poté se vzdálila do bezpečí. Následně vypuštěné zařízení vystřelilo rychlostí zhruba 7200 kilometrů za hodinu měděný projektil, který po nárazu vytvořil kráter.

Na ostřelování povrchu ze zhruba kilometrové vzdálenosti dohlížela kamera DCAM3, kterou sonda rovněž vypustila. Kamera nejprve snímky předala mateřské sondě, která je přeposlala na Zemi. Na fotografii, kterou JAXA zveřejnila, je patrný okamžik nárazu, při kterém byl materiál povrchu vyvržen do okolí.

"Když se obrázek z DCAM3 zobrazil v operační místnosti, vypukl jásot," napsala na twitteru JAXA. Uvedla také, že malá kamera překonala veškerá očekávání a že pracovala po čtyři hodiny.

[SCI] The deployable camera, DCAM3, successfully photographed the ejector from when the SCI collided with Ryugu’s surface. This is the world’s first collision experiment with an asteroid! In the future, we will examine the crater formed and how the ejector dispersed. pic.twitter.com/eLm6ztM4VX