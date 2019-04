Chystají se Američané použít atomovové zbraně? Připravují nové jaderné rakety

Atomová bomba neboli "zbraň míru", jak se ji během studené války začalo říkat, je dost možná tou nejlépe využitou vojenskou technologií, i když reálně byly za celou jejich historii shozeny pouze dvě jaderné bomby a to na konci 2. světové války v Hirošimě a Nagasaki v Japonsku.

Jejich praktičnost spočívá v nebezpečí řetězové reakce. Pokud jeden stát odpálí jadernou bombu hrozí mu odveta. I přes redukce jaderných arzenálů, jen USA vlastní bomby, které by dokázaly lidstvo vyhladit několikrát a stejně tak Rusko. Díky tomu se vojensky nejsilnější země světa nemůžou pustit do totální války proti sobě, čímž se udržuje křehký globální mír.

Právě v Rusku, potažmo v Sovětském svazu, byli vojenští experti a výzkumníci přesvědčeni o tom, že čím větší je atomová bomba tím lépe. V USA však v posledních letech převládá opačný názor. Proč však mít malé "bombičky", když největší konkurent disponuje gigantickými zbraněmi hromadného ničení?

Odpověď v tomto ohledu není složitá, protože zbraně necílí na onoho největšího konkurenta. Naštěstí stále nikdo nestojí o vyhlazující válku mezi největšími jadernými mocnostmi i přes to, že mezinárodní vztahy mezi bývalými znesvářenými tábory oddělenými železnou oponou se v současnosti ochlazují.

Výzkum jaderných zbraní v USA se aktuálně soustředí na drobné jaderné hlavice, kterými by bylo možné zasáhnout omezené území. Takovéto zbraně by přenášely jaderné ponorky a pokud by byly použity proti cíli měly by dosah například jen několik obytných bloků, čili by nezpustošily celá města a jejich okolí jako v případě Japonských měst (největší hlavice současností jsou při tom více než tisíckrát účinnější).

Americký ministr obrany se letos již nechal slyšet v Kongresu, že tyto rakety by mohly být efektivně využity a poskytnou vojenským velitelů široké pole použití. I přes to by se minimalizovalo riziko rozsáhlého konfliktu a rakety by fungovaly především jako určitá hrozba.

Přestože některé technické záležitosti raket ještě nejsou zcela vyřešeny, podle všeho je zařazení "miniatomovek" do arzenálu USA jen otázkou času,