VIDEO: Astronauti dokončili práce vně ISS, zajistili širší pokrytí bezdrátové komunikace

McClainová a Saint-Jacques během pracovní směny opět pokračovali ve vylepšování energetického systému orbitálního komplexu. Prací ve volném vesmírném prostoru strávili šest hodin a 28 minut a do ISS se vrátili ve 20:00 SELČ. Robotické rameno Canadarm2, k němuž položili záložní elektrické vedení, slouží k manipulaci s nákladem mimo ISS a využívá se i k připojování nákladních lodí.

