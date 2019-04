Z Admirála Kuzněcova je šrot? Rusové se chtějí zbavit nejhorší letadlové lodě na světě

Ruská letadlová loď postavená ještě v dobách Sovětského svazu byla poškozena během katastrofy největšího ruského plovoucího suchého doku PD-50 kotvícího u Rosljakova. Na konci loňského roku tam zrovna Admirál Kuzněcov kotvil a byl během události značně poškozen.

Následovala jeho důkladná kontrola, jenže ta potvrdila obavy, že ruská loď není v dobrém technickém stavu. Jenže PD-50 byl jediným vhodným dokem umožňujícím opravu letadlové lodi, a tak je v současnosti problém, jedinou ruskou letadlovou loď uvést do vyhovujícího stavu.

Pozorovatelé zpochybňují smysl dalšího provozu lodi, která se v akci nikdy příliš nevyznamenala. Mnohem více se proslavila doprovodnými remorkéry. Ty loď neustále doprovázejí, protože s technickými problémy Admirála Kuzněcova se počítá dopředu a tak jsou doprovodné lodě připraveny situaci řešit.

Mezi lety 1991 až 2015 vyplula loď do akce pouze 6krát a vysloužila si pověst nejhorší letadlové lodě světa. Během nasazení v Sýrii v roce 2016 během tří týdnu přišla hned o dvě letadla.

Rusové v současnosti přemýšlí o dvou možných budoucích osudech lodi. První z nich je plán problematické plavidlo zcela vyřadit z provozu a ušetřit značné náklady na jeho provoz. Druhou možnosti by bylo udělat z letadlové lodi pouze cvičné plavidlo sloužící k výcviku. Za jakým účelem by výcvik na plavidle probíhal, když další letadlovou lodí ruské ozbrojené síly nedisponují, je otázkou.

Rusové budou pravděpodobně investovat do menších plavidel v rámci své flotily, jako jsou fregaty a jaderné ponorky, než věnovat značné finanční prostředky do plavidla, které působilo armádě problémy již od roku 1990, kdy byl Admirál Kuzněcov uveden do provozu.