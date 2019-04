Před 50 lety poprvé vzlétl král nebes. Proč Concorde tak náhle skončil?

Francouzi letadlo vyzkoušeli už 2. března 1969, ale zkušební let v zemi druhého výrobce proběhl přesně 9. dubna 1969. Letadlo pilotoval veterán RAF z 2. světové války Brian Trubshaw.

Kontroverze letadlo provázely již od počátků jeho vývoje. Není se čemu divit. Výroba prvního nadzvukového dopravního letounu byla hnána dotacemi britské i francouzské vlády. V dobách studené války byla možnost předvést technologický pokrok jedním z cílů obou znesvářených bloků. Concorde měl být evropskou chloubou spolupracující Velké Británie a Francie.

Technologický výstřelek však po celou dobu jeho existence doprovázela smůla navázaná na historické okolnosti. Dopředu se vědělo, že provoz letadla bude ekonomicky problematicky, jelikož náklady na jeho provoz byly enormní. K tomu v roce 1973 vypukla ropná krize a o speciální letoun tak ve světě ve světle obav z nedostatku paliva nebyl zájem. Kromě British Airways a Air France si žádná letecká společnost Concorde nekoupila.

Již v roce 1979 tak byla zastavena jeho sériová výroba. Vyrobilo se pouhých 20 kusů (2 prototypy, 2 předsériové kusy a 16 sériových modelů).

Konec letového provozu předznamenala jediná tragická nehoda v historii provozu letadla. 25. července 2000 se Concordu Air France při startu na letišti Charlese de Gaulla v Paříži poškodila pneumatika při kontaktu s dílem, který odpadl od úplně jiného letadla. Části pneumatiky poškodily křídlo a palivovou nádrž. Výsledná nehoda znamenal smrt všech 109 pasažérů.

Výrobci letoun upravili tak, aby k podobné nehodě nemohlo dojít, jenže stoupla hmotnost letadla a prodražil se jeho už tak extrémně drahý provoz. Další smolnou historickou událostí byl teroristický útok 11. září 2001 na WTC v New Yorku, po kterém poklesl zájem o leteckou dopravu, což odnesl právě Concorde a záhy byl vyřazen z provozu jak Francouzi (24. června 2003 ) tak Brity (24. října 2003 ). Dones však drží rekord na "své" trase z New Yorku do Londýna, kterou letadlo dokázalo překonat za pouhé 2 hodiny, 52 minut a 59 sekund.

Jednou ze zajímavosti britsko-francouzské spolupráce je i spor o název Letadla. Francouzsky se totiž název psal s „e“ Concorde, ale anglicky jenom Concord. Francouzi se pokusili svůj název prosadit také tím, že „e“ na konci podle nich také znamená „England“.