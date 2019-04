Samsung představuje nové portfolio Galaxy A: Společníky pro každý životní styl i rozpočet

„Řada Galaxy A přináší špičkové technologie, nejmodernější inovace a pokročilé funkce, které dnešní generaci umožní dělat to, co jiní nemohou,“ uvedl Tomáš Balík, ředitel mobilní divize Samsung Electronics Czech and Slovak. „Tento segment je nově definován generací, která se snaží získat jen to nejlepší, co je k mání. V Samsungu jsme nadšení, že můžeme zákazníkům nabídnout portfolio zařízení s nejlepšími displeji, nejlepšími fotoaparáty a nejlepšími bateriemi za přijatelné ceny.“

Galaxy A20e je vybaven Infinity-V displejem s úhlopříčkou 5,8 palce a HD+ rozlišením. V jeho plastovém těle se ukrývá procesor Exynos 7884 doplněný o 3 GB RAM, který čerpá energii z baterie o výkonu 3 000mAh.

Samsung Galaxy A20e | foto: Samsung

Tato kombinace umožňuje dlouhou výdrž i při sledování filmů, hraní her i aktivním multitaskingu. A pokud by snad energie začala docházet, postará se o její rychlé dočerpání technologie rychlonabíjení o příkonu 15 W. Galaxy A20e bude v prodeji začátkem května v černé, bílé, modré a oranžové barvě za doporučenou maloobchodní cenu 4 999 Kč.

Galaxy A40 je určen pro ty, kteří chtějí kompaktní formát, aniž by museli dělat kompromisy. Výpočetní výkon zajišťuje procesor Exynos 7904 v kombinaci 4 GB RAM, který napájí baterie o výkonu 3 100 mAh. Displej Infinity-U nabízí úhlopříčku 5,9 palce a rozlišení rozlišením Full HD+ Super AMOLED, což zajišťuje vynikající čistotu a kvalitu obrazu.

Samsung Galaxy A40 | foto: Samsung

Model A40 je také vybaven inteligentní kamerovou technologií – dvojitou kamerou, která umožňuje snímání v širokém úhlu až 123 ° a inteligentní AI optimalizátor scén, který přináší to nejlepší z každé fotografie. Je vybaven také výkonným předním fotoaparátem s rozlišením 25 megapixelů, který dokáže optimalizovat podexponované a exponované scény, takže budete vždy vypadat nejlépe. Galaxy A40 bude v prodeji od 12. dubna v černé, bílé, modré a oranžové barvě za doporučenou maloobchodní cenu 6 499 Kč.

Všestranný Samsung Galaxy A50 je se svým 6,4palcovým displejem Infinity-U FHD+ Super AMOLED ideální volbou pro lidi, kteří ocení ergonomické uchopení a elegantní tělo telefonu. Výpočetní výkon zajišťuje procesor Exynos 9610 v kombinaci s 4 GB RAM a dlouhou životnost na cestách zajistí baterie s kapcitou 4 000 mAh.

Samsung Galaxy A50 | foto: Samsung

Galaxy A50 také disponuje univerzálním trojitým fotoaparátem včetně ultra-širokoúhlého objektivu a objektivu pro zhoršené světelné podmínky. Přední fotoaparát má rozlišení 25 Mpx, což zaručuje perfektní selfie záběry. Pro pohodlnější odemykání má čtečku otisků prstů zabudovanou přímo v displeji. Galaxy A50 je k dispozici v černé, bílé a modré barvě za doporučenou maloobchodní cenu 8 999 Kč.

Stylový Samsung Galaxy A70 je vybaven 6,7palcovým displejem Infinity-U, opět s rozlišením FHD+ Super AMOLED, který díky poměru stran 20:9 poskytuje zážitek doslova od okraje k okraji. Současně však zachovává možnost ergonomického a pohodlného držení. Výkon tentokrát zajišťuje procesor Qualcomm SM6150 v kombinaci s 6 GB RAM. Galaxy A70 se dodává s výkonnou, 4 500mAh baterií, kterou díky rychlému nabíjení s příkonem 25 W nabijte opravdu rychle.

Samsung Galaxy A70 | foto: Samsung

Zdokonalený trojitý fotoaparát smartphonu Galaxy A70 je vybaven předním a zadním objektivem se super-vysokým rozlišením 32 Mpx a umožňuje dělat jasné a ostré snímky ve vysoké obrazové kvalitě, ať fotíte kdekoli nebo v kteroukoli denní dobu. 5Mpx objektiv dovoluje nastavit hloubku ostrosti před focením i po něm, takže si můžete zvolit, co chcete na fotce zdůraznit. V kombinaci s 8Mpx ultra-širokoúhlým objektivem si můžete vychutnat panoramatické fotografie, které zachycují obraz ve stejném zorném úhlu jako lidské oko.

Galaxy A70 se bude v Česku prodávat od druhé poloviny dubna v modré, bílé a černé barvě. Ta je navíc ozvláštněná duhovým efektem. Doporučená maloobchodní cena Galaxy A70 bude 10 499 Kč.

Samsung Galaxy A80 | foto: Samsung

Na vrcholu nabídky stojí Highendový Samsung Galaxy A80, který je podle výrobce nejpropracovanějším a nejinovativnějším smartphonem řady Galaxy A. Nabízí 6,7palcový Infinity displej s FHD+ rozlišením, který pokrývá celou přední stranu a nenarušují ho žádná fyzická tlačítka nebo selfie kamery. Vrcholný model pohání procesor Qualcomm SM7150 doplněný o 8 GB RAM, malým zklamáním však může být baterie o kapacitě pouze 3 700 mAh. Potěší však přítomnost rychlonabíjení o příkonu 28 W.

Poskytuje tak unikátní design bez rušivých prvků. V kombinaci se zvukem Dolby Atmos nabízí pohlcující zážitek. Zároveň je vybaven inovativním otočným kamerovým mechanismem se dvěma objektivy – super-širokoúhlým 48Mpx objektivem a 3D objektivem pro práci s hloubkou ostrosti s rozlišením 8 Mpx. Tím dosáhnete stejně vysoce kvalitních fotografií, ať už se fotíte jako skupina v selfie módu, nebo jen pořizujete příjemné momentky. Galaxy A80 bude k dispozici koncem května v černé barvě za doporučenou maloobchodní cenu 16 999 Kč.

