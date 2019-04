Musk jako zachránce Země? Od NASA získal speciální úkol jak z amerického katastrofického filmu

Operace DART spočívá v cíleném poslání rakety proti padajícímu asteroidu. Test by se měl uskutečnit v říjnu 2022, cílem by měl být blízký binární asteroid Didymos, která má zhruba 800 metrů napříč.

Jeho druhá část má 150 metrů a podle NASA by se měla objevit u Země v relativně dohledné době. NASA chce sestřelit Didymos když bude asi 11 miliónů kilometrů od naší planety. Pro srovnání, měsíc je od Země vzdálen 384 400 kilometrů a slunce 149 600 000 kilometrů.

Klíčovým prvkem této operace je tzv. „kinetický impaktor“. NASA jej chce dosáhnout vysláním relativně malé, 2,4 metru dlouhé rakety se solárním pohonem, která využívá elektrické propulze. Po srážce se objektem by měla tato raketa vytvořit dostatečně silný impulz, který pozmění pohyb asteroidu.

Plavidlo DART by mělo do Didymosu narazit rychlostí 6 kilometrů za sekundu. Stane se tak poté, co díky raketě Falcon 9 odstartuje z kalifornské základny „Vandenberg Air Force“ v roce 2021.

Celá operace by měla stát 1,4 miliardy korun, včetně vypuštění rakety na orbitu. O to se postará Launch Services Program NASA od Kennedy Space Center na Floridě.

Jedná se o další z úspěch Space X. Společnost Elona Muska si tento měsíc získala velkou mediální pozornost čtvrtečním vypuštěním rakety Falcon Heavy. SpaceX se povedlo vypustit raketu již podruhé, tentokráte to byl ale její první komerční let.

Spolupráce s NASA je svědectvím o prohlubujícím se vlivu SpaceX na vesmírné operace. Momentálně má společnost uzavřenou s NASA multimiliardovou dohodu o dodávání zboží a potencionálně i astronautů do Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).