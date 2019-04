K ISS míří vesmírný kamion Cygnus, veze 3,5 tuny nákladu +VIDEO

Vesmírný kamion by měl k orbitálnímu komplexu dorazit v pátek přibližně kolem 11:30 SELČ. Loď nejprve zachytí na ISS astronautka Anne McClainová robotickým ramenem, které pak na základě povelů z řídícího střediska na Zemi Cygnus připojí ke staničnímu modulu Unity, sdělila NASA.

.@NorthropGrumman's #Cygnus space freighter lifted off aboard an Antares rocket at 4:46pm ET on a 1-1/2 daylong voyage to the station. #AskNASA | https://t.co/J4nA4YIqkp pic.twitter.com/rZzXrSDqsu