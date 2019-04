Vesmírný kamion Cygnus dorazil k ISS, zachytilo ho robotické rameno

Cygnus zachytila staniční paží Canadarm 2 astronautka Anne McClainová v 11:28 SELČ. Posádka stanice nyní začne s přípravami na připojení lodě k ISS, hotovo by mělo být za několik hodin.

The @NorthropGrumman Cygnus has begun the final approach to its capture point where NASA astronaut @AstroAnnimal will capture the vehicle with the @CSA_ASC Canadarm2 at 5:30am ET. https://t.co/cBNqC61h27 pic.twitter.com/MymXRImUCh