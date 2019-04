Špatné používání mobilních telefonů může dočasně poškodit zrak

Ve zdravotnickém magazínu New England Journal of Medicine vyšel případ dvou žen ve věku 22 a 40 let, které trpěly celé měsíce přechodnou slepotou. Ženy si stěžovaly, že opakovaně přestanou vidět na 15 minut.

Dlouho dobu si lékaři nevěděli rady, zkoušeli všechny možné prohlídky a testy, ale nic nenacházeli. Pomohl až doktor Gordon Plant, který se postižených žen zeptal na jednoduchou otázku, co ženy dělaly, když ztratily zrak.

Obě ženy měly něco společné, a to, že se dívaly večer na svůj telefon pouze jedním okem, když ležely na straně. Jedno oko bylo přizpůsobeno světlu, druhé tmě. Když pak odložily telefon, oči se musí "zkalibrovat" a upravit se na temné prostředí, což může mít za následek dočasnou slepotu.

Takže dočasná slepota je poměrně neškodná a stačí jednoduché řešení, sledovat mobil, ale i jiná zařízení oběma očima, jak informuje server medicalxpress.com.