Kosmická loď Crew Dragon má potíže. Při zážehu motorů nastala anomálie, zachytil ji i radar

Rutinní statický test se zažehnutím motorů se podle agentury AP odehrál na floridském Mysu Canaveral. Mluvčí tamní letecké základny Jim Williams sdělil, že při události nebyl nikdo zraněn, a dodal, že "anomálie" byla zvládnuta.

Co se přesně stalo, zatím nebylo oficiálně oznámeno, nicméně list Florida Today napsal, že z oblasti, kde se zkouška prováděla, stoupal vzhůru velký oblak kouře naznačující, že se něco nezdařilo.

"Týmy NASA a SpaceX vyhodnocují anomálii, ke které došlo dnes (v sobotu) během části statického testu (motoru) Super Draco lodi Dragon v přistávací zóně 1 (společnosti) SpaceX na Floridě. Proto se testy provádějí. Budeme zkoumat, provedeme úpravy a budeme bezpečně postupovat vpřed s komerčním programem letů posádek," uvedl v prohlášení k události ředitel NASA Jim Brindenstine.

Loď Crew Dragon by měla po dlouhé době ukončit závislost Američanů na ruských lodích Sojuz při dopravě astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Využívat je začali po ukončení letů raketoplánů v roce 2011. To se nyní má změnit díky soukromým společnostem SpaceX a Boeing.

Crew Dragon už v březnu absolvoval úspěšný testovací let k ISS a zpět na Zemi. Druhý let na orbitální komplex, tentokrát s posádkou, je zatím plánován na červenec. Není však jasné, zda kvůli sobotní "anomálii" nebude nutné termín tohoto letu posunout.

Boeing by měl svou loď CTS-100 Starliner předvést při testovacím letu bez posádky v srpnu. Let s přepravou posádky by pak měl následovat koncem letošního roku.