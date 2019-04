Návrat nadzvukových letounů? Už za pár let budou křižovat oblohu nástupci Concordu

Concordy byly z provozu vyřazeny v roce 2003, od té doby jsou k vidění jen v muzeích. Důvodem vyly neudržitelné provozním nákladům, nedostatku poptávky i konkurenci, která dokázal přijít s lepšími technickými vymoženostmi.

Nadzvukové cestování by se ovšem už brzy mohlo opět stát realitou, nové typy letadel, která by mohla přepravovat cestující, jsou ve vývoji. Americká společnost Aerion Corporation nedávno uvedla že její nadzvukový proudový dopravní letoun Aerion AS2 vzlétne za pět let, tedy v roce 2023.

Letoun by měl měřit 52 m na délku, na palubu by se mělo vejít až 12 cestujících a 2 členové posádky. Maximální vzletová hmotnost je 60,3 tun, dolet 7 800 km v závislosti na rychlosti. AS2 je konstruován pro lety nad mořem na rychlost 1,4 Mach, nad zemí by měl létat rychlostí 0,95 Mach. Cestu na trase Londýn-New Yorku, Dubaj-Peking by se měly zkrátit o několik hodin. Letadlo by mělo fungovat na biopaliva.

Na nadzvukovém letounu pracuje i bostonská firma Spike Aerospace. Spike S-512 by měl pojmout až 18 cestujících. Podle CNN už má společnost 76 předobjenávek a společnost Japan Airlines do firmy investovala 10 milionů dolarů.

Někteří experti říkají, že kolem roku 2025 by na obloze mohly létat tisíce nadzvukových letounů, ale aby se tato nová flotila rychlých letadel stala realitou, musí překonat problémy, kterým čelili jejich předchůdci.

Největším problémem je hlasitý aerodynamický třesk. To je jev, který se objeví při překonání rychlosti zvuku. Letadlo před sebou tlačí vzduch a zvukové vlny, a protože se pohybuje rychleji než ony, „protrhne je“. Zvuk, který takto vznikne, se dá přirovnat k hlasitému výstřelu nebo malé explozi.

Dan Rutherford, autor zprávy Mezinárodní rady pro čistou dopravu (ICCT), předpovídá, že nový nadzvukový věk by mohl znamenat, že ti, kteří žijí pod letovými cestami mezi Evropou a Spojenými státy, budou muset snášet tyto exploze „asi 50krát denně“. Podle předpovědi by ovšem zvukové výboje nových letounů měly být přibližně třicetkrát tišší než Concorde, a navíc by měly být úspornější. V praxi to znamená, že vy ceny letenek byly o 75% nižší.

Výhody nadzvukových letadel

Když v 60. letech začaly létat nadzvukové letouny, znamenalo to, že se zkrátila doba cestování na velké vzdálenosti. Pro firmy to tedy znamená větší efektivitu, protože cestující zaměstnanci stráví více času v kanceláři a méně na cestách. Výhodu to samozřejmě má i pro turisty, pro které budou vzdálenější destinace dostupné rychleji.

„Pokud nová nadzvuková letadla dokáží překonat peněžní a environmentální překážky, může opět být cestovní čas mezi Londýnem a New Yorkem třeba tři hodiny,“ píše CNN.

Užitek by letadla ale mohla mít i pro ty, kteří nelétají. Zrychlit by se totiž mohlo také doručování nákladu či pošty na větší vzdálenosti.