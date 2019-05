Problémy na ISS jsou vyřešené, Loď Dragon společnosti SpaceX odstartuje v pátek

Problémy postihly stanici v pondělí, kdy se objevila závada na elektrické přepojovací jednotce (MBSU), ze které je rozváděna elektřina do dvou z osmi staničních energetických větví. Dodávka energie pro ISS kvůli tomu poklesla o 25 procent. Nynější šestičlenná posádka orbitálního komplexu ale nijak ohrožena nebyla, ujistila hned NASA.

Vesmírná agentura sdělila, že dnes ráno se pracovníkům řídícího střediska v Houstonu podařilo úspěšně dokončit odstranění vadné MBSU a nahradit ji záložní jednotkou. Jak přesně byla operace provedena, NASA neuvedla. Nicméně poznamenala, že šlo o robotickou práci a že to bylo podruhé, co se podařilo MBSU vyměnit, aniž to museli vně stanice provést členové posádky.

Kvůli uvedenému problému společnost SpaceX na žádost NASA o den odložila plánovaný středeční zásobovací let své lodi Dragon na ISS. Odlet se ale musel posunout ještě o jeden den. Americký vesmírný úřad dnes sdělil, že náhradním termínem startu nosné rakety Falcon 9 s Dragonem je pátek 09:11 SELČ.