SpaceX potvrdila zničení lodi Crew Dragon. Zatím není jasné, co se pokazilo

Zatím je podle něj ještě příliš brzy na to říci, co se při testu 20. dubna pokazilo nebo zda k chybě přispěl březnový testovací let bez posádky na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Tento let byl i s návratem na Zemi označen za úspěšný.

Podle dosavadních dostupných informací při nehodě šlo o rutinní statický test se zažehnutím motorů Super Draco lodi Crew Dragon provedený na floridském Mysu Canaveral. Nic bližšího známo zatím stále není.

Podle Koenigsmanna modul zahalily plameny půl vteřiny před zažehnutím motorů záchranného systému, který má při nečekané události zajistit přenesení posádky do bezpečné vzdálenosti od startovací rampy nebo nosné rakety. Viceprezident dodal, že SpaceX stále nemá na místo události přístup kvůli jeho trvající kontaminaci toxickým palivem.

Jaké bude mít tato nehoda důsledky, neřekl. Nicméně nepochybně bude znamenat posun v časovém harmonogramu příprav a plného zprovoznění přepravy posádek na ISS lodí Crew Dragon. První testovací let už s astronauty se plánoval na červenec.

Koenigsmann dnes ale ujistil, že let nákladní verze lodě Dragon na ISS je bezpečný. V pátek dopoledne SELČ by ji měla na oběžnou dráhu vynést z Mysu Canaveral raketa Falcon 9, patřící rovněž společnosti SpaceX. Start, plánovaný původně na středu, byl dvakrát odložen kvůli potížím s elektrickým rozvodem, který se na vesmírné stanici vyskytl v pondělí. NASA oznámila, že dnes se podařilo problém vyřešit.

Američané od ukončení letů raketoplánů v roce 2011 dopravují své astronauty do vesmíru na palubě ruských lodí Sojuz. To se má změnit díky soukromým společnostem Boeing a SpaceX a jejich lodím CST-100 Starliner respektive Crew Dragon.