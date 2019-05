Raketa Falcon 9 odstartovala, část se záhy úspěšně vrátila. Dragon míří k ISS

Let tohoto Falconu 9 byl opakovaně odkládán, mimo jiné i kvůli potížím s rozvodem elektrické energie na ISS. Páteční odklad pak způsobil únik helia na druhém stupni raketového nosiče a problémy s přistávací plošinou v Altantiku. Všechny potíže se nyní podle agentury AP podařilo odstranit.

Loď Dragon není vybavena systémem automatického připojení ke stanici. Přistání vypadá tak, že robotická paže nejprve loď zachytí a poté ji astronauti připojí k ISS.

Dragon is on its way to the International Space Station! Capture by the @Space_Station crew set for early Monday morning pic.twitter.com/oGs4IrBW9h