Tajemství vesmírných skafandrů: proč mají odlišné barvy?

Oranžové a bílé skafandry mají své specifické označení i účel. Ten oranžový se nazývá Pokročilý skafandr pro únik posádky (Advanced Crew Escape Suit). Používá se při startu a při návratu.

Jak název napovídá, je určen k tomu, aby kosmonaut mohl „uniknout“ z život ohrožujících situací, především při nouzovém přistání na moři.

Výrazná oranžová barva zajistí, že si jej záchranáři lépe všimnou. I v případě samotné kosmické stanice či raketoplánu lze kosmonauta díky jeho barvě snadněji najít. Barva je výhradně Mezinárodní oranžová (International Orange), která se vyznačuje velkou viditelností na pozadí jakéhokoliv prostředí.

Oranžový skafandr obsahuje batoh, jehož součástí je padák, rádiový maják a nafukovací vor. Má též nůž na přeřezání šňůr od padáku, kdyby s ním někde uvízl a nemohl se dostat ven.

Tento skafandr tak v mnohém připomíná batohy poslední záchrany používané pěšími výletníky. Je vybavený světlomety, palčáky, pilulkami proti bolesti hlavy a světlicemi.

Bílé skafandry mají též vlastní označení –skafandry pro Extravehikulární aktivitu (The Extravehicular Aktivity Suits). Extravehikulární aktivitu označuje působení kosmonauta mimo kosmický vehikl. Kosmonauti je tedy používají při pohybu ve vesmíru.

Jsou bílé, aby kosmonaut byl dobře vidět na tmavém pozadí. Bílá též dobře odráží světlo a tak zajišťuje, že kosmonaut se „neuvaří“ v silném teple od Slunce. Obleky přílišné horkosti brání i prostřednictvím systému chlazení, který dodává kosmonautovi ochlazující recyklovaný tělesný pot.

Skafandr má též ledvinku naplněnou vodou, která vydrží i během šestibodového pobytu ve vesmíru. Bílé obleky jsou též mají zásoby kyslíku, energických baterií a obsahují rádio.

Společnost Boeing vytváří obleky nové generace, které by měly nahradit ty oranžové. Tyto nové mají modrou barvu a jsou dle vyjádření společnosti mnohem pohodlnější, elegantnější a jednoduší.

Skafandr musí být zcela kopírovat kosmonautovo tělo a přizpůsobit se i jeho prodloužení, ke kterému dochází poté, co je mimo zemskou gravitaci. Tyto podmínky činí těžší let do vesmíru ženám, pro které zatím není vytvořen dostatek skafandrů, kterým by jim pohodlně padly. NASA proto musela zrušit plánovanou první misi dvou ženských kosmonautek.