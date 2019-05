Na Mars poputují další jména pozemšťanů, NASA nabízí palubní lístky

"Ačkoli to bude několik let před tím, než první lidé stanou na Marsu, nabízíme vám příležitost poslat své jméno - uložené na čipu - na rudou planetu na palubě roveru Mars 2000," informuje na sociální síti Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Nabídka ovšem platí nejen pro pozemšťany, kteří při výpravě sondy InSight ještě zájem neměli či váhali, až příležitost propásli. O účast se svým jménem na další marsovské misi se mohou ucházet i ti, kteří svou "stopu" na sousední planetě díky InSight již zanechali.

Všichni zájemci mají možnost se přihlásit na internetových stránkách NASA do letošního 30. září. Odlet ze Země je plánován na červenec příštího roku a přistání v marsovském kráteru Jezero až v únoru 2021, po sedm měsíců trvajícím letu hlubokým vesmírem.

Want to go to Mars?



Here’s the next best thing: an opportunity to send your name along for the ride to the Red Planet aboard our #Mars2020 rover. Be sure to get your boarding pass + find out more in this @Twitter moment: https://t.co/R8RTY7PsuG