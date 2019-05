VIDEO: Ruští kosmonauti uklízeli vně ISS, nalezli starý ručník

Dvojice, která ve vakuu strávila šest hodin a jednu minutu, zahájila středeční výstup umístěním fotografie ruského kosmonauta Alexeje Leonova na modulu Pirs. Leonov, který dnes slaví 85. narozeniny, se 18. března 1965 stal prvním člověkem, jenž vystoupil do otevřeného kosmu.

About four hours into today's spacewalk, cosmonauts Oleg Kononenko and Alexey Ovchinin are retrieving hardware for jettisoning away from the station.