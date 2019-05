Vozidlo létající na vodík? Firma Alaka'i představila futuristický dopravní prostředek

Skai má na střeše šest rotorů a uvnitř sedadla pro pět osob. Podobně jako drony vzlétá a přistává vertikálně. Od konkurenčních strojů se však liší tím, že není poháněn bateriemi, které jsou těžké, ale lehkými vodíkovými palivovými články. Jeho dolet je 644 kilometrů a může přepravit až 454 kilogramů nákladu.

The #skai from @Alakaitech - hydrogen fuel cells could make sense for point to point "flying cars" where it's easy to build infrastructure pic.twitter.com/qiPqsbjYZH