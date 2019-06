Zpátky na Měsíc: NASA zadala zakázky na přistávací moduly, mají vyřešit vědecké záhady

"Příští rok bude na povrchu Měsíce vědecký a technologický výzkum, který pomůže do pěti let vyslat první ženu a dalšího muže na Měsíc," řekl šéf NASA Jim Bridenstine.

Firma Astrobotic z Pittsburghu získá zakázku na téměř 80 milionů dolarů (1,85 miliardy korun), aby do července 2021 dopravila 14 nákladů do lunárního kráteru na přivrácené straně Měsíce. Společnost Intuitive Machines z Houstonu obdrží 77 milionů dolarů (1,78 miliardy korun), aby do stejného data provedla pět přistání v Oceánu bouří, nejrozsáhlejší ploše na přivrácené straně Měsíce.

