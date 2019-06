Kosmická loď Dragon se úspěšně vrátila na Zemi, z ISS přivezla tuny materiálu

Přistání ve vodách Pacifiku přibližně 325 kilometrů jihozápadně od kalifornského města Long Beach zdárně završilo již 17. zásobovací let společnosti SpaceX pro americkou vesmírnou agenturu. Dragon přiletěl na ISS 6. května se 2,5 tuny zásob, paliva, ale i zařízení a materiálů k dalšímu výzkumu a vědeckým pokusům.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceX’s seventeenth resupply mission to and from the @Space_Station!