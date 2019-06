Robot, který se živí lidskými těly? Projekt americké armády vyděsil veřejnost

V roce 2003 začaly společnost Cyclone Power Technologies a Robotic Technolog, Inc. začaly pro americkou vládní agenturu zaměřenou na vývoj nových vojenských technologií DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) vytvářet robota s názvem EATR (Energeticky autonomní taktický robot - Energetically Autonomous Tactical Robot).

Jak napovídá název, cílem tohoto projektu bylo vytvořit robota, který by byl energeticky soběstačný. To znamená takového, který by nepotřeboval baterii či palivovou nádrž, aby fungoval. EATR se měl živit z vegetace v místě mise. Aby se mohl „najíst“ z mrtvých stromů, měl mít robot i pilu na jejich řezání.

Tato organická hmota, kterou by robot požíral, by „mohla“ zahrnovat i mrtvá lidská těla. Veřejnost tato zpráva velmi vyděsila. Začalo se hovořit o robotovy, ozbrojeném motorovou pilou, který se bude živit lidskými těly.

To donutilo Harryho Schoella, generálního ředitele Cyclone Power Technologies, vydat následující prohlášení.: „Zcela rozumíme obavám veřejnosti ohledně futuristických robotů, kteří se živí lidskou populací, ale to není naše mise.“ Schoell poukázal na to, že dle článku 15 Ženevských úmluv je znesvěcení mrtvých válečným zločinem.

„My se soustředíme na to, abychom dokázali, že naše motory mohou vytvářet použitelnou zelenou energii z hojné, obnovitelné rostlinné hmoty. Komerční aplikace tohoto k zemi šetrného řešení jsou enormní,“ uvedl Schoell. Podle společnosti by asi 68 kg vegetace mohlo poskytnout dostatek energie na 160 km jízdy stroje.

Před roboty, kteří mohou jíst lidi, nedávno varoval ruský prezident Vladimir Putin. Může však spát klidně. Dle serveru Gizmodo robot už není dále vyvíjen.