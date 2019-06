Chystá se revoluce v létání: Letadla budou mít stejná křídla jako ptáci

Základní myšlenkou nové konstrukce křídel pro letadla je stavět tyto části letadel z velké série malých dílku, jejímž poskládáním by bylo možné zkonstruovat celé křídlo letadla.

Zatím se podařilo poskládat touto metodou přibližně čtyřmetrové křídlo. Podle jednoho z konstruktérů Nicka Cramera se v NASA inspirovali ptačími křídly, jak uvedl vědec pro CNN.

Vědci z NASA, kteří spolupracují s odborníky z přední americké univerzity MIT (Massachusetts Institute of Technology), mají ambice touto metodou vyrábět i křídla pro velká dopravní letadla.

V současnosti se různé části dopravních letadel Boeing i Airbus vyrábějí na různých místech a přeprava obrovských součástí letadel je skutečně komplikovaná a značně prodražuje jejich výrobu. Některé součásti letadel jsou větší než výrobní haly, v nichž se vyrábí.

Pokud by bylo možné křídlo poskládat z menších částí, tyto problémy by se značně zmírnily. Podobnou výhodu by technologie mohla nabídnout i pro vesmírnou dopravu. Součástí zařízení pro pohyb ve vesmíru by byly velmi jednoduše složitelné, což je pro kosmickou techniku rovněž velký přínos.