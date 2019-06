Telefonát z Marsu. Na rudou planetu poletí v sondě 11 zvuků, jeden je z Česka

Zvukový vzkaz vhodný k odvysílání nesměl přesahovat 30 sekund. Organizátoři akce "Telefonát z Marsu" nakonec obdrželi 584 platných nahrávek z 53 zemí světa. Nejvíc jich poslali Francouzi, Češi a Rusové. Mezi vzkazy byly literární, filmové a hudební úryvky, významnou skupinu tvořily zprávy recesistické, či ryze osobní, často byla tematicky zastoupena obava z vývoje planety Země.

Nakonec zvítězilo 11 původních nahrávek vytvořených speciálně pro tuto soutěž. "Vybrali jsme vzkazy, které v určitém slova smyslu reprezentují lidstvo," uvedla předsedkyně AV ČR a členka poroty Eva Zažímalová. Vítězné nahrávky pocházejí z Česka, Francie, Hongkongu, Itálie, Kolumbie, Nizozemska, Norska a Ruska. Jedná se o mluvené slovo, o hudbu, porota vybrala i zvuky z přírody nebo z prostředí lidských sídel.

Sounds from Earth🎶, a bird chirping 🐦, a baby laughing 👶… 11 audio recordings have been chosen to fly to #Mars on the #ExoMars lander.



Vote on the shortlisted recordings: one winner will have their sounds broadcast back to Earth!