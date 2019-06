Průlom v letech do kosmu: Muskova loď Starship už vykukuje nad koruny stromů. Podívejte se

SpaceX, která již dříve oznámila, že bude stavět prototypy této lodi v Texasu i na Floridě, si na Floridě pronajala zařízení Cocoa od společnosti Coastal Steel. Po dokončení bude kovová loď vysoká 39,6 metru a široká devět metrů.

Starship na Floridě po nedávném nasazení kuželovité přídě už vykukuje nad koruny stromů a konečně nabývá tvaru. Když zakladatel a šéf SpaceX Elon Musk svůj projekt nedávno oznámil, prototyp byl jen masivní reflexní ocelový kruh, nyní už při dobré víře začíná vypadat jako kosmická loď.

#SpaceX crews were hard at work today, adding the next cylindrical section to #StarShip. It appeared that SpaceX Boca Chica crews, have kicked it into overdrive in shining and polishing the nose cone. To catch up with the Florida team, starship is going to be tall & powerful.😎🚀 pic.twitter.com/XMz6N7H9kN