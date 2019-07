Indie plánuje dobytí Měsíce, start sondy Čandrájan-2 má být bombastický

Do vesmíru Indie vlastními silami jako sedmý stát vstoupila 18. července 1980, kdy na oběžnou dráhu kolem Země dopravila družici Róhiní 1. Nyní po 39 letech chce členství ve vesmírném klubu rozšířit i o řízené přistání na měsíčním povrchu. Pro zemi s více než 1,3 miliardou obyvatel to bude již druhá lunární mise. Při té první v roce 2008 vyslala k zemskému souputníkovi družici Čandrájan-1 (Měsíční loď 1), která kroužila kolem Měsíce.

Družice Čandrájan-1, kterou vedení mise prohlásilo v srpnu 2009 za ztracenou, měla na palubě dopadovou sondu. Ta byla nárazem na povrch zničena a mračno vyvržené horniny poté zkoumala mateřská družice. Letos v září je ale chystáno řízené přistání, konkrétně na planině mezi krátery Manzinus C a Simpelius N v blízkosti jižního pólu.

India will launch Chandrayaan-2, the nation’s first lunar landing mission, just days before the 50th anniversary of Neil Armstrong’s first steps on Moon on July 20, 1996. Here is all you need to know about #Chandrayaan pic.twitter.com/D7rZTrE3NA