Raketa Proton vynesla do kosmu rentgenový teleskop, má objevit nové galaktické kupy

Observatoř se skládá ze dvou hlavních komponent, kterými jsou německý teleskop eROSITA a jeho ruský protějšek ART-XC. Teleskopy budou mapovat vesmír v rentgenové části spektra. Vědci si od mise, jejíž výzkumná fáze potrvá čtyři roky, slibují objevení nových galaktických kup a aktivních galaktických jader.

Two hours until the launch of the #Proton rocket with the Spektr-RG observatory. Here is my very unofficial visualization of all the activities today! MANY MORE DETAILS, UPDATES: https://t.co/GC8WmAMGct pic.twitter.com/qquuYOuUEo